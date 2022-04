Zona Oreto, inaugurato il campo sportivo della scuola Oberdan

Nuova struttura sportiva finanziata dal M5S all'Ars. Dopo il ripristino di un campo di basket a Termini Imerese è stata inaugurata oggi a Palermo dai deputati regionali 5 stelle la nuova area sportiva polivalente della scuola primaria e dell’infanzia “Guglielmo Oberdan” di via Spica, fra i quartieri Oreto, Stazione e Guadagna.

I lavori, finanziati grazie alla restituzione di parte delle indennità del deputato Giampiero Trizzino nell'ambito del programma di opere pubbliche e attività sociali finanziate dall'associazione Movimento 5 Stelle Sicilia, presieduta dalla deputata Stefania Campo, hanno riguardato la pavimentazione del campo con materiale sintetico da riciclo di ultima generazione, antiscivolo e adatto alla pratica sportiva nelle discipline più svariate. Alla odierna inaugurazione erano presenti, oltre che alcuni deputati regionali e portavoce territoriali del M5S, anche il dirigente scolastico Nicola Pizzolato, e ovviamente numerosi bambini che avranno da oggi la possibilità di poter praticare le varie discipline sportive in grande sicurezza.

“Il quartiere e i suoi ragazzi - ha detto Trizzino - hanno voglia e necessità di spazi da utilizzare in sicurezza. La scuola in questo quartiere rappresenta di fatto non solo un avamposto insostituibile di legalità, ma pure il motore e il punto di riferimento delle attività sportive capaci di togliere i bambini dalla strada”.

“Siamo l'unica forza politica - sottolinea Stefania Campo - a tagliarsi lo stipendio e realizzare con quei soldi, progetti concreti di cui beneficiano intere comunità. Di questo andiamo fieri e orgogliosi. Il nostro impegno nei confronti della scuola e delle nuove generazioni - ha detto Stefania Campo - in questi anni è stato costante e attento. Abbiamo sostenuto tante iniziative didattiche in favore della sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e della natura. Siamo stati in prima linea in numerose azioni educative quali Plastic Free, attraverso la donazione di migliaia di borracce agli studenti, abbiamo finanziato con oltre 150 mila euro il restyling e l’installazione di parchi giochi, la ristrutturazione e costruzione di aule scolastiche per oltre 20 mila euro, di palestre, di spazi formativi e di campi sportivi per quasi 50 mila euro; abbiamo fornito decine di erogatori di acqua potabile nelle scuole per un ammontare di oltre 20 mila euro. Pensiamo che il nostro sostegno non vada inteso come una semplice ed estemporanea donazione ma è, a tutti gli effetti, un compito da portare avanti”.

L’area sportiva della scuola Oberdan è l’ennesimo progetto finanziato con le restituzioni di parte degli stipendi dei deputati del gruppo M5S all’Ars. che, da quando è approdato a palazzo dei Normanni, ha restituito oltre 6 milioni di euro, che hanno permesso di realizzare numerose opere di pubblico interesse, che vanno dall’arcinota trazzera di Caltavuturo, che ha consentito di ricucire la Sicilia spaccata in due dopo il crollo del ponte Himera sull’autostrada A19, al parco letterario di Porto Empedocle, alle borse di studio per atleti disabili, solo per fare qualche esempio.