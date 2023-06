Abusivi e alcol venduto senza autorizzazioni: scatta il blitz alla Vucciria, multe per 7 mila euro

Sequestrati 4 banconi abusivi e sanzionate 3 persone con multe che ammontano complessivamente a quasi 7 mila euro tra ieri sera e stanotte alla Vucciria. E' questo l'esito dei controlli straordinari svolti dalla polizia e dai carabinieri per contrastare la così detta "malamovida" e soprattutto l'abusivismo commerciale e la somministrazione di alcolici nella zona di piazza Caracciolo.

Come accade ormai con regolarità, le forze dell'ordine, assieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco, hanno cinturato la zona, dall'accesso di via Roma, e presidiato l'area per evitare la fuga degli abusivi, anche ricorrendo ad agenti in borghese, che si sono finti frequentatori della piazza.

Al momento dell'intervento, le persone sanzionate hanno effettivamente tentato di scappare, per esempio lungo via dei Coltellieri, ma senza successo. I loro banconi sono stati così sequestrati e ai 3 abusivi sono state inflitte multe per complessivi 6.927 euro.