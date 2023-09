Vince 500 mila euro col Gratta e Vinci ma non se ne rende conto: "Aveva visto uno zero in meno..."

Festa grande con il Gratta e Vinci a Balestrate. Registrata una straordinaria vincita alla tabaccheria Billanti-Barraco di via Madonna del Ponte. Un Gratta e Vinci di 5 euro ha regalato ieri ben 500 mila euro a un fortunato giocatore la cui identità resta ancora nascosta.

Evidente la soddisfazione dei titolari della tabaccheria: "Siamo felicissimi per il vincitore, possiamo solo dire che il vincitore è una persona umile e che merita tutto questo, sicuramente la sua vita adesso cambierà. Inizialmente credeva di avere vinto 50 mila euro ma lo abbiamo avvisato che c’era uno zero in più… La scheda è stata già depositata e adesso non resta che essere felicissimi per questo risultato".

Anche il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo, ha commentato la notizia: "Il nostro comune è stato baciato dalla fortuna - ha detto -. Mi auguro che la persona in questione abbia bisogno di questo denaro e che possa utilizzare al meglio la vincita. Gli faccio tanti auguri".