Villa Trabia chiusa da un mese, l'assessore: "Mercoledì contiamo di riaprirla"

Dallo scorso 25 luglio i cancelli di Villa Trabia sono sbarrati e, quasi quotidianamente, fioccano le lamentele dei cittadini che finora hanno chiesto invano al Comune la data di riapertura del "polmone verde" che si trova in pieno centro. A distanza di un mese, la riapertura sarebbe dietro l'angolo, stando almeno alle parole dell'assessore al Verde Andrea Mineo: "Oggi abbiamo fatto degli interventi importanti su alcune alberature e circoscritto alcune aree ancora di cantiere. Domani verranno ultimati i lavori e mercoledì - annuncia a PalermoToday l'esponente della Giunta Lagalla - contiamo di riaprire".

Sembrano dunque ai titoli di coda i disagi iniziati il mese scorso dopo il crollo di un grande albero, che ha determinato il momentaneo stop alla fruizione del pubblico di Villa Trabia. "Un bene pubblico di primaria importanza" si legge in uno dei cartelli di protesta affissi all'esterno della villa, che è stato "negato in un imbarazzante silenzio".

Adesso, finalmente, il Comune è tornato a comunicare fornendo anche una data di riapertura. "Il settore Verde e Giardini - dice l'assessore Mineo - ha abbattuto un grosso tronco di un albero ormai morto e ha cominciato a piazzare i cartelli sulle zone interdette in modo tale da segnalare ai visitatori i percorsi da fare in totale sicurezza. Nel frattempo proseguiranno i lavori di manutenzione". Insomma Villa Trabia resta un cantiere - aperto e non più chiuso - con il Comune che andrà avanti con gli interventi previsti nell'ambito del programma Verde diffuso, finanziato coi fondi del React Eu. "Abbiamo installato un nuovo impianto di irrigazione smart, sistemato il prato, collocato nuovi cestini, vasi e panchine. Porteremo a compimento anche i lavori che riguardano gli alberi", conclude Mineo.