Viale Lazio, la "fuitina" di due giovani fa scontrare due famiglie: intervengono sette volanti della polizia

Galeotta fu quella “fuitina” che ha portato due famiglie, contrarie alla relazione tra due giovani, ad affrontarsi in una villa pubblica. Sono stati momenti di alta tensione quelli registrati oggi pomeriggio in viale Lazio, davanti e dentro Villa Costa, dove sono intervenute sette pattuglie di polizia per sedare quello che, a detta dei passanti che hanno chiamato il 112, sembrava il preludio di una mega rissa nonostante - tra urla e minacce - alla fine però non ci sono state aggressioni. Sul posto anche un’ambulanza del 118 inviata a scopo precauzionale.

Secondo una prima ricostruzione tutto è successo intorno alle 16, poco dopo una visita ginecologica che la ragazza, una ventenne, aveva in programma per oggi. Terminato il consulto le due famiglie, per ragioni ancora da chiarire, si sono incontrate in viale Lazio, nel tratto compreso tra viale Campania e via Empedocle Restivo, dove il confronto, un parola dopo l’altra, ha rischiato di trasformarsi in violenza. I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e le pattuglie delle Nibbio hanno faticato non poco per cercare di riportare la discussione sui binari della tranquillità.

Stando a quanto si apprende i due giovani, appartenenti a famiglie residenti in due diversi quartieri periferici, avrebbero iniziato una relazione contro la volontà dei genitori. Sia la ventenne che il giovane compagno, dopo aver scoperto che lei aspettava un bambino, si sarebbero allontanati dalle rispettive abitazioni per andare a stare insieme. Entrambi però avrebbero manifestato l'intenzione di ricucire lo strappo per suggellare la loro storia d'amore.