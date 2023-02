Chiude un tratto della Conigliera, disagi per i residenti e per gli automobilisti

Dopo l'esplosione di una bombola in una palazzina avvenuta sabato scorso, che ha provocato il ferimento di una persona, chiude al transito veicolare e pedonale un tratto di via Umberto Maddalena, strada conosciuta anche come Conigliera. A stabilirlo è un'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla firmata ieri.

Vietato alle auto, ma anche al passaggio dei pedoni è la fetta compresa tra i civici 54 e 62, dalle parti della Rocca di Mezzomonreale. Il divieto è valido, si legge nell'ordinanza, "fino a quando non saranno accertate ed opportunamente certificate le condizioni di sicurezza tali da escludere ulteriori rischi di crolli e quindi pregiudizi per la salute e sicurezza pubblica".

L'inibizione ha causato disagi ai residenti. "Nella strada - scrive Giuseppe a PalermoToday - non ci sono negozi di alimentari, sicché non si possono comprare generi di prima necessità per mangiare. Non si può raggiungere piazza Rocca dove ci sono i negozi, neanche a piedi".