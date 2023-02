Incendio in casa, morta una donna disabile a San Lorenzo

Tragedia all'alba di oggi: una persona è morta nell'incendio di un appartamento in via Maltese, nel quartiere San Lorenzo. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe una donna disabile. Il rogo potrebbe essere stato innescato dal guasto di una stufa elettrica.

E squadre di vigili del fuoco in azione questa mattina anche alla Conigliera. In via Umberto Maddalena, nel tratto di strada che collega la Rocca di Mezzomonreale a Boccadifalco, è esplosa una bombola in una palazzina, provocando un cedimento. E' successo intorno alle 5.30. I residenti sono stati svegliati da un boato. Una persona è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dieci persone sono state sgomberate dalla palazzina e dall'edificio adiacente.