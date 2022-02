Via Emerico Amari, la Rosa dei Venti è pronta ma resta in magazzino: "Aspettiamo la fine dei lavori"

La Rosa dei Venti realizzata dagli artigiani e donata da Confartigianato Imprese Palermo alla città, è pronta da mesi e purtroppo resta custodita in un magazzino, in attesa che gli operai comunali ultimino i lavori della piazza. “Non è possibile installare l’opera d’arte – spiegano da Confartigianato Palermo – se prima non viene sistemato l’asfalto. Abbiamo lavorato ininterrottamente anche nei mesi estivi, per potere rispettare la consegna che era prevista per fine ottobre scorso. Le maioliche sono pronte da mesi e siamo anche noi in attesa che ci venga data la possibilità di consegnare ufficialmente la Rosa dei Venti".