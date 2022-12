Vaccini anti Covid, l'Asp attiva altri quattro centri per la somministrazione

L’Asp di Palermo attiverà il 2 gennaio prossimo altri tre centri per la somministrazione del vaccino anti Covid. All’apertura da domani (venerdì 30 dicembre) per 12 ore ogni giorno dell’hub di Villa delle Ginestre, si aggiungeranno lunedì prossimo il presidio “Biondo” di via La Loggia n. 5, l’Enrico Albanese di via Papa Sergio I e il centro dedicato di Tommaso Natale.

"Tutte le informazioni su vaccinazioni e somministrazioni dei tamponi in città e provincia - dicono dall'azienda sanitaria provinciale - sono contenute nel portale realizzato dall’Asp di Palermo, raggiungibile attraverso l’homepage del sito aziendale www.asppalermo.org. Gli utenti hanno la possibilità di prenotare sede, giorno e fascia oraria di somministrazione del vaccino o – per rendere più rapide le procedure propedeutiche di compilazione dei moduli - registrare l’accesso ai drive in".

"E' intendimento della direzione generale dell'Asp di Palermo mantenere in questa fase alla Fiera del Mediterraneo drive in e vaccinazioni contro il Covid", puntualizza poi in una nota l'Azienda sanitaria. Una precisazione che arriva all'indomani della proroga di due mesi varata dall'Assemblea regionale siciliana per i lavoratori amministrativi utilizzati nell'emergenza Coronavirus. Il personale della Fiera del Mediterraneo fino ad oggi è stato gestito dalla struttura commissariale guidata da Renato Costa, che però dal 31 dicembre cesserà la propria attività. Della proroga ha parlato anche il governatore siciliano, Renato Schifani, oggi incontrando la stampa per il tradizionale scambio di auguri di fine anno: "Abbiamo fatto una scommessa - ha spiegato Schifani -. Credo nella sanità di territorio che può alleggerire gli ospedali ma per fare questo bisogna dotarla di strutture e personale tecnico".