Si è sentito male mentre camminava non lontano dalla stazione centrale, si è accasciato sull'asfalto e non si è più ripreso. Un uomo di 42 anni, R. E., è morto ieri sera in via Perez, quasi all'altezza di via Carlo Pisacane, dove i sanitari del 118 sono intervenuti raccogliendo l'allarme lanciato da alcuni residenti che avevano visto la scena. Nonostante le manovre tentate per rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno eseguito i primi rilievi in attesa dell'ispezione cadaverica da parte del medico legale. Sul corpo dell'uomo, trovato sul ciglio della strada tra due auto parcheggiate, non sono stati individuati segni di violenza e dunque l'ipotesi più accreditata è quella del decesso per cause naturali. Il magistrato di turno, informato dell'accaduto, non ha ritenuto necessario effettuare ulteriori accertamenti e così ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.