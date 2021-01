Giallo a Brancaccio, trovato un uomo morto e senza documenti

Una pattuglia dei carabinieri in via Filippo Pecoraino

Si trovava per terra, disteso sul marciapiede, ma nonostante l'ora nessuno si sarebbe accorto della sua presenza. Un uomo è stato trovato morto intorno alle 18.45 di ieri in via Filippo Pecoraino, nella zona industriale di Brancaccio. A notarlo è stata una pattuglia dei carabinieri durante un servizio di controllo del territorio. Si tratta di una persona dell'età apparente di 40-45 anni. Per identificarla però bisognerà fare ulteriori approfondimenti visto che la vittima non aveva documenti addosso.

Oltre ai sanitari del 118, che hanno potuto solamente constatarne il decesso, sono intervenuti il medico legale e il personale della scientifica che ha effettuato i rilievi. Dagli accertamenti non sarebbero emersi segni che lascerebbero pensare a una morte violenta. Tra le ipotesi anche quella di una morte per overdose dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. La Procura, informata l'accaduto, ha disposto il trasferimento della salma all'Istituto di medicina del Policlinico per l'autopsia.