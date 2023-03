Università, Marcello Ciaccio rieletto presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia

Il professor Marcello Ciaccio, ordinario di Biochimica clinica e Medicina di laboratorio, direttore del dipartimento e dell’Unità di Medicina di Laboratorio del Policlinico, è stato rieletto presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo per il triennio accademico 2023-2026.

Negli scorsi mesi Ciaccio aveva ricevuto il “Premio Pater” per il contributo al progresso scientifico e culturale della Medicina di Laboratorio Italiana. Il prestigioso riconoscimento era stato conferito a Padova in occasione dell’International Conference on Laboratory Medicine, che ha riunito professionisti provenienti da tutto il mondo.