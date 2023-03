Università, un incontro per scoprire la tecnologia degli pneumatici Dunlop

La tecnologia degli pneumatici moto e motorsport Dunlop sarà protagonista di una lezione ospitata al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, in programma giovedì 9 marzo alle 18.30. Lo speaker per Dunlop sarà Roberto Finetti, Motorcycle Manager. Interverranno Marco Cammalleri e Giuseppe Genchi,

rispettivamente Direttore e Conservatore del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi.

Durante l’evento, si potranno approfondire la definizione e la composizione di uno pneumatico con le sue differenti tipologie e peculiarità e scoprire il “triangolo dell’aderenza”, che aiuta a scegliere il miglior trade off tra prestazioni in antitesi tra loro (aderenza su asciutto, su bagnato e chilometraggio).

Si potranno imparare a leggere le marcature dei pneumatici (Dot, M+S, radial/bias/bias-belted), così come le misure riportate sul fianco e i limiti previsti dalla legge. Si esamineranno quali materiali sono presenti in un pneumatico (oltre cento tra polimeri, minerali, tessili e metallici) con le relative finalità e il contributo che sono in grado di apportare all’interno dello pneumatico stesso.

Importante anche la parte relativa alla “data di scadenza” del pneumatico, grazie all’utilizzo di materiali antiossidanti e antiozonanti, per preservarne la vita utile e proteggerlo dagli agenti atmosferici. Si potrà anche assistere a una panoramica del processo di produzione (manufactoring) dei pneumatici e si entrerà nel dettaglio dei prodotti delle gamme motorsport ed hypersport di Dunlop, con un focus dedicato alle tecnologie e ai brevetti che consentono di raggiungere determinati risultati

in strada e in pista.

Verranno inoltre forniti consigli su pressione, manutenzione e scelta delle mescole in funzione delle temperature e si spiegheranno i principali malfunzionamenti degli pneumatici o le condizioni di utilizzo improprie e difettosità.

“Per noi è un motivo di grande orgoglio poter portare la tecnologia dei nostri pneumatici moto e motorsport all’interno di un contesto prestigioso e di un’istituzione accademica di eccellenza”, commenta Roberto Finetti, Motorcycle Manager di Dunlop. “Questa occasione ci permette infatti diapportare un contributo alla conoscenza degli aspetti spesso poco noti nell’ambito di un prodotto industriale come il pneumatico e ci offre un momento di confronto importante. Per questo, vogliamo ringraziare il Museo per aver scelto il nostro brand e averci dato questa grande opportunità”.

“Il Museo dei Motori ha da sempre avuto un ruolo di primo piano nelle attività condotte dall’Ateneo nell’ambito della sua Terza Missione, soprattutto nei riguardi del settore motoristico e dei trasporti” dichiara Marco Cammalleri, Direttore del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi.

“Condividere le nostre competenze così come accogliere eventi culturali e di promozione del sapere nei nostri spazi è da sempre parte della nostra identità. Siamo quindi più che lieti di ospitare questo seminario che darà la possibilità ai nostri studenti di apprendere lo stato dell'arte della tecnologia degli pneumatici, direttamente da uno dei più importanti produttori del settore”.