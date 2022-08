Compra la moto online per 2 mila euro ma i venditori spariscono con i soldi

Pensava di avere trovato l'annuncio "ideale" su un noto sito di vendite online. Quella moto che tanto desiderava, a pochi click di distanza. Ma non aveva fiutato la truffa orchestrata per bene da una coppia di cittadini palermitani. La vittima è un 48enne di Correzzola, in provincia di Padova. L'uomo, una volta entrato in contatto con i venditori, ha versato su carte postepay a loro intestate la somma complessiva di 2.109.88 euro. Purtroppo per il padovano, però, i venditori palermitani dopo aver incassato i soldi si sono resi irreperibili. I due sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri della stazione di Codevigo.