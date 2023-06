L'annuncio dell'assessore alle Infrastrutture: "Un nuovo treno veloce tra Punta Raisi, Cefalù e Milazzo"

"Un nuovo collegamento ferroviario veloce per chi atterra a Punta Raisi con Cefalù e Milazzo e l'ammodernamento della flotta per le Eolie con la costruzione di una nuova nave, aggiudicata alla Fincantieri, che sarà di proprietà della Regione e pronta entro due anni e mezzo, si deciderà poi a chi appaltarla e su quale rotta renderla operativa". Questi gli annunci dell'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, intervenuto nel focus dedicato a trasporti e insularità a Salina, in occasione del Marefestival Premio Troisi.

"Non le chiamiamo isole minori - ha proseguito l'assessore - perché non devono esserci isole di serie B ed isole di serie A, la nostra attenzione è massima e già nei primi otto mesi di governo abbiamo dato prova con una serie di provvedimenti che il nostro obiettivo è andare incontro a tutte le esigenze di chi abita nelle isole. Basti pensare agli ultimi provvedimenti che abbiamo preso per i dipendenti pubblici che lavorano nelle isole. Serve un sistema integrato che abbassi i costi dei trasporti ed agevoli i residenti e i lavoratori ma soprattutto consenta di attuare la vera continuità territoriale".