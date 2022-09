Tram, Lagalla e Carta a Roma col nuovo piano: "Entro novembre il progetto esecutivo"

Il ribaltamento dell'ordine di esecuzione dei lavori per la seconda fase dell'appalto del sistema tram voluto dalla Giunta Lagalla, che dà priorità alle periferie e scala per ultima la tratta che in teoria dovrebbe attraversare via Libertà, passa il vaglio del ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. E l'amministrazione fissa un primo impegno: "Una volta completata l’istruttoria da parte del Mims, si procederà entro novembre all'affidamento della progettazione esecutiva e alla realizzazione materiale delle linee tramviarie", si legge in una nota di Palazzo delle Aquile.

Il vertice al ministero

La data è stata fissata al termine di una riunione tenutasi oggi a Roma alla quale hanno partecipato il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta. Un confronto convocato per risolvere le ultime richieste di approfondimenti tecnici da parte del ministero. "Il Comune - recita ancora la nota dell'amministrazione - ha preparato tutte le risposte ai quesiti tecnici e le ha condivise con i tecnici del ministero per poter concludere efficacemente e rapidamente il percorso che consenta al Comune di approvare il progetto e metterlo a gara entro i tempi previsti per l'uso delle risorse (FSC 2014/2020)".

Tram, il nuovo ordine di priorità

Ecco l'ordine di priorità stabilito nell'atto di indirizzo della Giunta approvato nello scorso agosto:

PRIORITÀ 1: TRATTA "C": Linea 4/1 - prolungamento della linea 3 esistente per km 8,180(A/R), secondo l'attuale schema (singolo binario per ogni carreggiata), lungo viale della Regione Siciliana sino alla Stazione Orleans;

PRIORITÀ 2: TRATTA "B": Linea 5/1 - prolungamento della linea 1 esistente per Km 1,330(A/R), dalla Stazione Notarbartolo alla via Duca della Verdura;

PRIORITÀ 3: TRATTA "A": Linea 6/1 - prolungamento della linea 1 esistente per Km 11,550 (A/R), dalla via Balsamo al viale Croce Rossa. Per tale tratta, in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere oggetto di approfondita valutazione tutte le più idonee ed ulteriori soluzioni migliorative, anche alternative, all’interno del tratto di percorrenza tra piazza Antonio Mordini e piazza Giulio Cesare, al fine di minimizzare l’impatto sul tessuto urbano/storico.

Il chiarimento che riguarda la tratta A è riferito ai binari che, sulla carta, dovranno sorgere su uno degli assi principali della città, che attraversando via Libertà, via Emerico Amari e via Roma, arriverà alla stazione centrale. Resta da capire cosa sarà deciso dopo la "valutazione" delle "soluzioni migliorative, anche alternative" da parte del Comune.

Lagalla e Carta: "Nuovo approccio amministrativo e urbanistico"

Dopo il vertice al Mims, il sindaco Lagalla commenta: “Le nuove modalità istruttorie e realizzative del tram mostrano chiaramente un nuovo approccio amministrativo del Comune di Palermo che si riappropria della capacità regolatoria e progettuale per indirizzare nel migliore dei modi il disegno complessivo della mobilità collettiva su ferro, perseguendo il duplice obiettivo di connettere le aree periferiche per agevolare la loro rigenerazione e di avere rispetto e cura delle parti più preziose e delicate del tessuto urbano storico”.

L'assessore Carta dichiara: "I rigorosi approfondimenti tecnici relativi alla mobilità sostenibile in sede vincolata condivisi con il Mims sono indispensabili. Si inaugura un nuovo approccio urbanistico 'Transport Planning Oriented', per ridisegnare insieme mobilità sostenibile e piano urbanistico generale per agevolare lo sviluppo della città futura e non sono assecondare le esigenze della città presente".