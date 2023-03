Traffico impazzito in via Scobar, nuove modifiche all'ordinanza

Cambia ancora la viabilità nella zona di via Scobar. Dopo che i residenti avevano protestato per il traffico provocato dalle modifiche alla circolazione decise dal Comune, l'ufficio Mobilità sostenibile ha pubblicato una nuova ordinanza con ulteriori accorgimenti rispetto al provvedimento dello scorso 9 marzo.

Cosa prevede la nuova ordinanza

In via Tommaso Ballo viene istituito il senso unico di marcia da via Adolfo Holm a via Migliaccio, strada con diritto di precedenza e il divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate; in via Migliaccio, entra in vigore il senso unico di marcia da via Holm a largo Escrivà escluso con direzione obbligatoria a destra per via Campolo; sempre per quanto riguarda via Migliaccio senso unico di marcia anche da via Errico Scipione a largo Jose Maria Escrivà, con obbligo di svolta a sinistra per via Campolo e infine senso unico di marcia tra via Scobar e via Tommaso Ballo; in via Scobar si potrà circolare nella direzione da via Lancia di Brolo a via Holm con segnale di stop e con l'obbligo di precedenza ai mezzi provenienti dalla via Holm; sempre in via Scobar nel tratto compreso tra la via Migliaccio e la Holm vengono istituiti il divieto di sosta con rimozione coatta nel lato destro del senso di marcia e la sosta nel lato sinistro in senso parallelo rispetto alla direzione unica di marcia; nelle vie Jacopo Mostacci e Giuseppe Cossentino obbligo di svolta a sinistra per via Scobar; infine in via Scipione divieto di transito eccetto che per i residenti della stessa strada e di passaggio MP3.