Cambi di marcia nella zona di via Scobar, residenti infuriati: "E' diventato un inferno"

Questa segnalazione - a nome dei condomini del civico 1 della via Scobar - nasce dalla condizione, divenuta insostenibile dopo le modifiche alla circolazione stradale avvenute a partire dallo scorso lunedì 6 marzo, in cui versa la viabilità della via Scobar e delle strade adiacenti. Le modifiche, invero - oltre ad aver causato la rimozione 30 posti auto attraverso la creazione di aree vuote e inutilizzabili, circondate da cordoli, e di diverse zone rimozione - hanno principalmente coinvolto il senso di marcia della via Ballo, che in precedenza costituiva, insieme alla via Scobar, l'unico modo per raggiungere la Campolo o, fra le altre, la via Notarbartolo, la via Dante, o più in generale il centro città, per chiunque provenisse dalla grande e trafficatissima rotonda di via Leonardo Da Vinci.

La via Ballo, infatti, precedentemente alle modifiche si percorreva nello stesso senso di marcia di via Scobar, e permetteva di smistare - almeno in parte - il traffico proveniente da altre zone nevralgiche della città. La modifica del senso di percorrenza in direzione opposta è, innanzitutto, inutile: non si sentiva affatto l'esigenza di una terza strada che collegasse la via Campolo in direzione della via Holm, essendocene già due contigue e parallele, peraltro mai particolarmente trafficate - la via Scipione e una strada minore, immediatamente precedente a quest'ultima. In secondo luogo, è una modifica vergognosamente dannosa, poiché rende un ulteriore tratto della via Holm e parte della via Scobar, di fatto, l'unico modo che ha chi proviene dalla rotonda di via Leonardo Da Vinci per raggiungere il centro città.

Non si capisce, dunque, come il fatto di costringere quattro, cinque corsie di auto, provenienti dalla rotonda di via Leonardo Da Vinci, a incolonnarsi in fila indiana per attraversare parte della via Holm, via Scobar e via Lancia di Brolo - tutte strade, è bene ricordarlo, a una sola corsia - possa costituire un miglioramento della viabilità della zona. E' sotto gli occhi di chiunque viva quotidianamente queste strade, infatti, l'ennesimo peggioramento di una situazione di traffico già complicata, soprattutto per i residenti. La fila di auto incolonnate, con i conseguenti continui rumori, clacson e smog, è perenne: dalle sette del mattino alle otto di sera. Le condizioni delle ambulanze che si trovano a dover attraversare la zona sono critiche e devono preoccupare.

Preme ricordare, infatti, che la via Scobar non è e non può diventare un'arteria cittadina, sfogo di tutto il traffico di una rotonda a sei corsie; al contrario è una strada residenziale, con centinaia di famiglie che si affacciano dai balconi, che camminano a piedi, che ogni giorno cercano parcheggio per la propria auto, perdendo anche mezz'ora di tempo per fare un giro intorno al palazzo. A riprova dell'assurdità e dell'insensatezza delle modifiche sta il fatto che una volta superato il "blocco" la circolazione riprende in maniera normale, proprio a dimostrazione che la colonna ininterrotta di auto in fila nasce da una situazione di cattiva gestione della viabilità, e non da un improvviso e casuale peggioramento del traffico cittadino. Per concludere, è da ammettersi che la viabilità e le condizioni di parcheggio nella zona suddetta non sono mai state ottimali, ma un simile peggioramento va oltre qualsiasi immaginazione. Nella speranza che si possa intervenire al più presto possibile,