Termini, scioperano i lavoratori Siemens Gamesa: "Vogliamo più tutele"

Due ore di sciopero oggi, dalle 8 alle 10, per i lavoratori del settore eolico della Siemens Gamesa. A incrociare le braccia i dipendenti della sede di Termini Imerese della multinazionale che operano nel comprensorio madonita e quelli della provincia di Trapani. A scioperare sono oggi anche i lavoratori che si occupano della manutenzione delle pale eoliche per l'azienda nelle sedi di Avellino, Basilicata e Foggia.

Dopo la fusione tra la multinazionale tedesca Siemens e la conglomerata spagnola, e la costituzione del colosso Siemens Gamesa leader nel settore delle energie rinnovabili, i lavoratori si sono ritrovati in un'unica azienda. "Da diversi mesi la Fiom, in tutti i territori, ha chiesto all'azienda di siglare l'accordo di secondo livello per i lavoratori - spiega il sindacato -. Nonostante diversi incontri, una lunga trattativa, e timidi segnali d'apertura, nell'ultima call conference con la Siemens Gamesa ha dichiarato di non essere più disponibile alla sigla di un accordo, rifiutando la proposta".

In un'assemblea online che si è svolta venerdì, all'unanimità tutti i lavoratori dei siti hanno condiviso di aprire lo stato di agitazione. Da lunedì scorso la protesta ha previsto il blocco dello straordinario e oggi lo sciopero di due ore. "Il campo delle energie rinnovabili è un settore fondamentale, che concorrerà alla sfida verso la transizione ecologica prevista dal Recovery Plan – dice Francesco Foti, della Fiom Cgil Palermo - Questi lavoratori non si sono mai fermati, hanno garantito anche durante il lockdown la produzione di energia eolica. Sono addetti di un settore che opera ad altezze minime di 80 metri e che, in spazi ristretti, angusti effettuano la manutenzione delle turbine. Nonostante la tipologia di lavoro altamente specializzata ed esposta a forti rischi, l'azienda non ha voluto manifestare segnali di apertura alle richieste di un accordo migliorativo che riconoscesse maggiori benefit ai lavoratori. E' la prima volta che viene dichiarato uno sciopero in questo settore – conclude -. I lavoratori che operano per Siemens Gamesa effettuano la manutenzione degli impianti nei parchi eolici per stazioni appaltanti come Enel, Edison, Edf energia e 2i Rete Gas spa. Un settore in forte espansione. I lavoratori non possono essere lasciati indietro”.