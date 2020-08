Suicidio nel carcere Pagliarelli, detenuto si toglie la vita

Ancora un suicidio in carcere. Un uomo detenuto all’interno del Pagliarelli è stato trovato impiccato nella sua cella. Era stato arrestato due mesi fa con l'accusa di stalking e maltrattamenti ai danni della moglie.

L'uomo già in passato aveva avuto problemi con la giustizia e per questo precedentemente era finito in carcere. Tornando a casa con la moglie e i figli sarebbero iniziati i problemi. Storie di violenza domestica, con liti frequenti e minacce. L'episodio più grave risale allo scorso giugno quando l'uomo fu arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie. Così era tornato in carcere. Fino a quando ha deciso di farla finita impiccandosi dentro la sua cella. Sono in corso le indagini e i rilievi da parte della Procura di Palermo per ricostruire le modalità in cui è avvenuto il suicidio.