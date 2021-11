Spaccio di droga allo Sperone, blitz dei carabinieri: i nomi dei 57 arrestati

Sono 57 le persone arrestate questa mattina allo Sperone dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare con cui il gip ha disposto il carcere per 37 indagati e i domiciliari per altri 20. Per un'altra persona è stato invece disposto l'obbligo di prensentazione alla polizia. Stimato un business da un milione e mezzo di euro l’anno che serviva per l’approvvigionamento della droga, per il sostentamento delle famiglie e, a volte, per le spese legali. Ecco i nomi degli arrestati:

In carcere:

1. Gianluca Altieri, 26 anni;

2. Paolo Altieri, 53 anni;

3. Andrea Argeri, 30 anni;

4. Paola Balistreri, 48 anni;

5. Giuseppe Balistreri, 28 anni;

6. Cristian Biscotto Volo, 29 anni;

7. Mario Brancatello, 55 anni;

8. Michele Bravo, 26 anni;

9. Salvatore Calafiore, 58 anni;

10. Alessandra Cannizzo, 28 anni;

11. Christian Catanzaro, 23 anni;

12. Giovanni Chifari, 30 anni;

13. Davide Di Carlo, 23 anni;

14. Giorgio Federico, 47 anni;

15. Nicolò Giustiniani, 40 anni;

16. Giorgio Leto, 27 anni;

17. Giorgio Leto, 29 anni;

18. Lorenzo Lonardi Rotolo, 36 anni;

19. Riccardo Machì, 26 anni;

20. Rosalia Mantegna, 56 anni;

21. Maria Mangiapane, 32 anni;

22. Marco Marcenò, 39 anni;

23. Stefano Marino, 49 anni;

24. Pietro Paolo Marino, 24 anni;

25. Gandolfo Emanuel Milazzo, 28 anni;

26. Antonino Nicosia, 26 anni;

27. Francesco Paolo Nuccio, 38 anni;

28. Fabrizio Nuccio, 29 anni;

29. Giovanni Nuccio, 33 anni;

30. Alessio Sammartino, 23 anni;

31. Claudio Savoca, 26 anni;

32. Cinzia Selvaggio, 47 anni;

33. Alessio Serio, 29 anni;

34. Andrea Serio, 22 anni;

35. Roberto Serio, 47 anni;

36. Umberto Felice Tumminia, 28 anni;

37. Marcella Tuttoilmondo, 48 anni;

Ai domiciliari:

1. Cristian Balistreri, 29 anni;

2. Calogero Benigno, 22 anni;

3. Stefano Bologna, 59 anni;

4. Giacomo Catanzaro, 27 anni;

5. Raffaele Costa, 56 anni;

6. Rosario Cozzo, 33 anni;

7. Marco Cucina, 27 anni;

8. Pietro Di Paola, 31 anni;

9. Salvatore Di Pietra, 43 anni;

10. Davide Dispensa, 39 anni;

11. Roberta Emanuele, 23 anni;

12. Benedetto Giuliano, 22 anni;

13. Antonino Leto, 27 anni;

14. Giuseppe Lo Coco, 36 anni;

15. Gabriele Mistretta, 28 anni;

16. Franco Pantaleo, 59 anni;

17. Michele Pantaleo, 26 anni;

18. Benedetto Scafidi, 43 anni;

19. Rosario Vitrano, 46 anni;

20. Stefano Costa, 26 anni.