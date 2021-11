VIDEO | Allo Sperone i pusher che portano la droga a domicilio in bici

Sono 57 le persone arrestate questa mattina dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare con cui il gip ha disposto il carcere per 37 indagati e i domiciliari per altri 20. Per un'altra persona è stato invece disposto l'obbligo di prensentazione alla polizia