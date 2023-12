"Coltivavano e smerciavano decine di chili di marijuana": nove condanne e due assoluzioni

Avrebbero smerciato marijuana su vasta scala - decine e decine di chili, secondo la Procura, coltivata anche in provincia di Palermo - ma pure qualche piccola partita di cocaina e, per l'accusa, avrebbero fatto di un'associazione a delinquere operativa tra aprile 2016 e febbraio del 2018. Una ricostruzione che, davanti al gup Marco Gaeta che ha processato undici imputati con il rito abbreviato, ha retto solo in parte ed ha portato a nove condanne e due assoluzioni. A cadere, per tutti, è stata proprio l'accusa di 416 bis.

Il giudice ha quindi accolto solo in parte le richieste dei sostituti procuratori Bruno Brucoli e Chiara Capoluongo (oggi in servizio a Roma), che avevano coordinato l'inchiesta dei carabinieri sul giro di spaccio, che avrebbe coinvolto, oltre che la città, anche i comuni di Piana degli Albanesi, Mezzojuso e, in un unico caso, anche la piazza di Catania.

Nello specifico sono stati inflitti 4 anni e 4 mesi a Raffaele Ladduca, 8 mesi (in continuazione con una precedente condanna a 4 anni) a Silvestre Ladduca, 4 anni ad Emanuele Lo Nardo, 6 anni e 8 mesi a Marco Marcenò, un anno (in continuazione con una precedente condanna a 2 anni) ad Emanuel Gandolfo Milazzo, 4 anni e 8 mesi ad Emilio Nappi, un anno (in continuazione con una precedente condanna a 3 anni e mezzo) a Giovanni Nuccio, 3 anni a Fabrizio Nuccio e 4 anni a Salvatore Patti (sono difesi dagli avvocati Vincenzo Urso, Dario Falzone, Vincenzo Giambruno, Riccardo Bellotta, Raffaele Bonsignore e Giuseppe Di Stefano).

Il gup ha invece deciso di assolvere pienamente Salvatore Di Maria (difeso dall'avvocato Michele Calantropo) e Giuseppe Farinella (difeso dall'avvocato Valentina Clementi).