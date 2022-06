Sperone, Lagalla inaugura il parco giochi e chiama la Rap: "Nel quartiere troppi rifiuti"

Il sindaco Roberto Lagalla ha inaugurato questa mattina il parco giochi presso il passaggio De Felice Giuffrida, nel quartiere Sperone, recuperato grazie al contributo del Rotary - Club Palermo Libertà.

"Grazie ad un progetto di riqualificazione - ha dichiarato il sindaco - è stata recuperata un'area abbandonata che ha permesso di restituire alle famiglie e ai bambini uno spazio fruibile e sicuro. Queste iniziative sono preziose e permettono di ridare speranza a un quartiere lasciato solo per troppo tempo. Facendo un giro tra Sperone e Brancaccio, ho osservato cumuli di spazzatura ed erbacce ad ogni angolo. La gente chiede la normalità, chiede che l'illuminazione notturna delle strade sia garantita, ad esempio. A riguardo, ho subito sollecitato Rap e Amg per intervenire tempestivamente. Sarò inflessibile sui tempi, perché è impensabile che rallentamenti nei servizi determinino sofferenze per i cittadini".

"Ci vuole uno sforzo straordinario - ha aggiunto il primo cittadino - che non può essere solo quello delle istituzioni. Credo nel valore dei progetti, come quello che oggi ha permesso di restituire ai bambini un'area abbandonata. La collaborazione con il mondo delle associazioni, del Terzo settore e della chiesa potrà essere preziosa per cambiare questa città".