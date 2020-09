Sferracavallo si rifà il look, in corso la manutenzione della piazza: "La borgata sarà più vivibile"

La borgata marinara di Sferracavallo si rifà il look. Il Comune ha infatti avviato un intervento di manutenzione e decoro riguardante il verde, l'arredo urbano e l'illuminazione della piazza.

I lavori, coordinati dall'assessorato comunale al Decoro, sono eseguiti dalle maestranze Reset e da Amg, che stanno effettuando la manutenzione dei punti luce, la riparazione e la sostituzione di diverse parti della ringhiera lungo il litorale, la riparazione della vasca e dell'impianto idrico della fontana, la posa di elementi per la sicurezza del parco giochi e, infine, la sostituzione di panchine danneggiate. Questi interventi seguono quelli delle scorse settimane realizzati dall'assessorato all'Ambiente e da Rap per la raccolta differenziata e la rimozione dei cassonetti.

"Si completa una serie di interventi volti a rendere più vivibile la borgata innanzitutto per i residenti - dichiarano gli assessori Fabio Giambrone e Sergio Marino - oltre che più accogliente per i turisti e funzionale per le attività commerciali. Interventi che sono più significativi perché realizzati interamente da maestranze della Reset, di Amg e della Rap, a conferma della funzione di servizio delle società del Comune".

"In questi giorni - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - deve apparire in modo chiaro a tutti che sono i cittadini a governare Palermo, che sono le scelte di ogni giorno a determinare la qualità della vita. Per questo l'amministrazione comunale ora 'affida' alla borgata, ai suoi cittadini, alla parrocchia il compito di sentire e fare propri questi spazi, avendone cura e rendendoli motivo di orgoglio per tutti".