Asili comunali, al via la campagna iscrizioni: open day sabato 20 gennaio

Da oggi, giovedì 18 gennaio, fino a sabato 10 febbraio sarà possibile inviare la domanda di iscrizione per una delle dodici scuole dell’infanzia comunali (anno scolastico 2024/2025). La scuola dell’infanzia si rivolge alle bambine e ai bambini della fascia d’età 3-6 anni e deve ricadere nella circoscrizione di residenza del minore, in quella dove lavora uno dei genitori, dove risiedono i nonni o dove un fratello o una sorella frequenta un istituto comprensivo o superiore. Il modulo di iscrizione andrà compilato e inviato esclusivamente online tramite il Portale Scuola del Comune di Palermo nella sezione "Servizi online", accedendo con Spid o Cie.

E per sabato 20 gennaio ci sarà un open day dalle 9,30 alle 12,30: lo staff delle dodici scuole aprirà le porte alle famiglie del territorio per far conoscere loro gli ambienti, le attrezzature, l’organizzazione, le metodologie e le opportunità educative offerte. Nel corso della mattinata verranno fornite anche informazioni utili sulle modalità del servizio, sugli orari e su tutti gli aspetti amministrativi.

Tutte le informazioni sulle iscrizioni a.s. 2024/25

Tutte le informazioni sull’open day

Elenco scuole

Scuola dell’infanzia Carollo, largo dello Storno 11, III circoscrizione (091/6482536)

Scuola dell’infanzia Oberdan, via Paratore 13, III circoscrizione, (091/6470882)

Scuola dell’infanzia Altarello, via Carlo Del Prete 23, IV circoscrizione (091/6515617)

Scuola dell’infanzia Di Matteo, via Enea Rossi 6, IV circoscrizione (091/6686919)

Scuola dell’infanzia Palmerino, via Palmerino 1, IV circoscrizione (091/421653)

Scuola dell’infanzia Arcobaleno, via Ignazio Silvestri 21, V circoscrizione (091/400822)

Scuola dell’infanzia Primavera, viale della Regione Siciliana 2257, V circoscrizione (091/6761146)

Scuola dell’infanzia Whitaker, via Zisa 17, V circoscrizione (091/6528484)

Scuola dell’infanzia Germania, via Germania 8, VI circoscrizione (091/6529381)

Scuola dell’infanzia Galileo Galilei, via Galileo Galilei 36, VIII circoscrizione (091/6823391)

Scuola dell’infanzia Peralta, via Enrico Fileti 13, VIII circoscrizione (091/7407410)

Scuola dell’infanzia Strauss, via Raffaello 1/3, VIII circoscrizione (091/7327677)

Le scuole dell’infanzia sono gestite dall’Ufficio Servizi educativi comunali a gestione diretta 3-6 anni, che può essere contattato telefonicamente ai numeri 091 682 33 91 /091 681 06 36 / 091 686 50 91 o via email all’indirizzo scuoleinfanzia@comune.palermo.it.