Il video in divisa con la trans che si denuda, 4 mesi di sospensione senza stipendio per due vigili

Quattro mesi di sospensione senza stipendio. E’ la sanzione inflitta ai due agenti della polizia municipale che, a novembre scorso, avevano registrato un video, poi condiviso in alcune chat e gruppi su Whatsapp, in cui scherzavano con una trans prendendo in giro un ex collega. Le immagini sono trapelate creando un certo imbarazzo all’amministrazione comunale e suscitando l’ira dell’ex assessore al ramo, Maurizio Carta, che lo aveva definito un "atto increscioso". I due vigili sanzionati però avrebbero deciso di passare al contrattacco e sporgere denuncia contro ignoti per scoprire chi fra i colleghi, secondo loro, aveva fatto uscire il filmato.

Le immagini, registrate l’estate scorsa, mostrano la trans in mezzo ai due agenti sul lungomare di Mondello. A reggere il cellulare una terza persona ad oggi non ancora identificata. "Ciao… ti aspetto questa sera al solito posto. Ti voglio carico, altrimenti lo dico a tua moglie", diceva lei. "Abbiamo scoperto la vera fidanzata di…", commentava uno dei vigili. "Complimenti, guarda che donna. Se la teneva ammucciata (nascosta, ndr)", aggiungeva il collega. "Annagghialo (prendilo, ndr)", diceva infine uno degli agenti. A chiusura la donna, dopo aver agitato i fianchi, si tirava su la maglietta per scoprire un seno.

Pochi giorni dopo la pubblicazione dell’articolo su PalermoToday, è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei due vigili che, nelle more che l’ufficio Risorse umane guidato dalla dirigente Antonella Ferrara arrivasse alla conclusione dell'iter, hanno dovuto lasciare i rispettivi incarichi per essere trasferiti al magazzino vestiario e al controllo ambientale. Resta da chiarire se i due agenti decideranno di contestare la sanzione e impugnare il provvedimento amminisitrativo.