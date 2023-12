Ponte Corleone, il "regalo" di Lagalla ai palermitani: "Riapertura prima di Natale"

Prima di Natale riapre il ponte Corleone. E' il "regalo" dell'amministrazione comunale ai palermitani, annunciato questa mattina dal sindaco Roberto Lagalla nel corso della consegna dei lavori per lo svincolo di Brancaccio al centro commerciale Forum.

La riapertura della carreggiata in direzione Catania, i cui lavori di adeguamento strutturale sono iniziati nei primi di novembre, è prevista entro venerdì. "Abbiamo recuperato il ponte Corleone - ha detto il primo cittadino - lavorando giorno e notte con modalità europea. Riapriremo l'intera carreggiata finalmente riqualificata sia alle basi del ponte che sulla carreggiata con la sistemazione dei sottoservizi".

Lagalla ha annunciato, inoltre, di aver incontrato proprio ieri l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò per programmare il raddoppio dell'infrastruttura. "Ci siamo detti di ritrovarci a inizio 2024 - ha aggiunto - per immaginare il completamento con le due campate laterali". L'incontro di questa mattina è stato anche l'occasione per comunicare il completamento entro l'anno dei lavori in via Matteo Bonello, al Papireto, e l'avvio nell'anno nuovo degli interventi sul ponte Oreto.

"Ai palermitani che si chiedono cosa abbia fatto il Comune, che dicono di sentirsi abbandonati - ha concluso Lagalla - io dico che non credo che abbiamo abbandonato nessuno. Per un anno abbiamo fatto ciò che avrebbe potuto fare un padre di famiglia o un uccellino che pensa ai suoi figli, recuperando l'indispensabile per vivere nel suo nido".