Mafiosi col Reddito di cittadinanza: "Collegare banche dati giustizia e Inps"

Collagare le banche dati della giustizia con quelle dell'Inps per scoprire e sanzionare chi presenta dichiarazioni falsi. E' questa la proposta avanzata dal sindaco Orlando per evitare che chi non ne abbia diritto percepisca il Reddito di cittadinanza. Il commento arriva il giorno dopo l'operazione della guardia di finanza che ha portato alla luce 145 di questi casi. Tra gli indagati per falso e truffa ci sono anche 24 mafiosi ed esattori del pizzo ai quali sono stati sequestrati con urgenza complessivamente 70 mila euro.

"Nell'epoca della interconnessione digitale e - afferma il primo cittadino - della richiesta a cittadini e imprese di dotarsi d'identità elettronica, è importante che tutte le pubbliche amministrazioni siano dotate di strumenti informatici di verifica adeguati, per esempio con l'interconnessione fra le banche dati della Giustizia con quelle dell'Inps. In questo modo le eventuali dichiarazioni false vengono subito scoperte e sanzionate, alleggerendo anche i compiti propri di Inps per la Famiglia e guardia di finanza".

Secondo il sindaco "il Reddito di cittadinanza ha rappresentato e rappresenta uno strumento importante per combattere disagio e povertà e dai doverosi e approfonditi controlli emerge che la stragrande maggioranza dei percettori sono persone e famiglie in effettivo stato di necessità". "Non può però che lasciare perplessi - conclude Orlando - il fatto che alcune decine di condannati per reati gravi e gravissimi abbiano comunque potuto beneficiarne prima di essere scoperti dal lavoro d'indagine della guardia di finanza cui ancora una volta esprimo gratitudine e apprezzamento".