Tenta quattro colpi in 30 minuti: rapinatore seriale palermitano fermato a Siracusa

Tenta quattro colpi in mezz'ora in altrettanti negozi ma la reazione delle vittime lo mette in fuga. A Siracusa la polizia ha sottoposto a fermo un 58enne di origini palermitane con l'accusa di tentata rapina aggravata continuata.

Giovedì scorso un uomo con il volto coperto da passamontagna e armato di forbici ha fatto irruzione in un supermercato minacciando una dipendente per farsi consegnare l'incasso. L'intervento di un collega della cassiera è, però, riuscito a mettere in fuga il rapinatore.

Nel giro di pochi minuti, altre tre tentate rapine sono state messe a segno ai danni di tabaccherie del circondario con le stesse modalità. In un caso, il rapinatore ha afferrato per le spalle una cliente intenta a pagare e, dopo averle puntato le forbici alla gola, ha intimato alla cassiera di consegnargli il denaro. Anche in questi episodi, le reazioni decise e tempestive dei negozianti hanno fatto desistere l'uomo.

Le indagini, immediatamente scattate, grazie anche all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dei negozi presi di mira, hanno consentito agli agenti della squadra mobile di Siracusa di identificare e rintracciare l'uomo in una comunità dove alloggiava da circa un anno, vicina agli esercizi commerciali "visitati" dal rapinatore. Per depistare le indagini il 58enne aveva cercato di disfarsi degli indumenti indossati durante le tentate rapine, gettandoli dentro un bidone dell'immondizia.