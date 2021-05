Assalto al Villaggio, uomo armato di taglierino minaccia cassiere e porta via 700 euro

Sabato mattina un uomo di mezza età, con il volto coperto dalla mascherina, è entrato nell'agenzia di via Enrico Toti uscendone poco dopo con il bottino in tasca. Sull'episodio indaga la polizia. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di sicurezza

L'agenzia postale di via Enrico Toti (foto archvio)

Rapinata agenzia postale al Villaggio Santa Rosalia. Un uomo armato di taglierino è entrato in azione sabato mattina negli uffici di via Enrico Toti, si è diretto verso uno dei cassieri, lo ha minacciato e si è fatto consegnare un bottino di circa 700 euro. Sull'episodio indagano gli investigatori della polizia che hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza.

A fornire la descrizione del bandito, entrato alle poste con il volto coperto da una mascherina chirurgica, sono stati gli stessi impiegati che hanno chiamato il numero unico d'emergenza chiedendo l'intervento delle volanti. I poliziotti hanno analizzato le immagini nel tentativo di risalire all'identità del rapinatore che è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Non si esclude la presenza di un complice rimasto fuori a fare da palo.

Un colpo simile è avvenuto giovedì scorso alle poste di via Oreto. Un uomo è entrato nell’ufficio postale, ha preso il biglietto, ha atteso con pazienza il proprio turno e poi ha minacciato un cassiere costringendolo a consegnare circa mille euro in contanti. Due giorni prima un altro rapinatore aveva colpito la filiale della Banca popolare dell'Emilia Romagna di via Uditore scappando con un bottino di duemila euro. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.