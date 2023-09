Viale Regione, assalto alla Q8: rapinatori minacciano dipendente e scappano coi soldi

Rapinato distributore di benzina in viale Regione. Due uomini, probabilmente armati di coltello e a volto coperto, hanno assaltato sabato sera l'impianto Q8 che si trova nell'ultimo tratto della circonvallazione, poco prima dell'imbocco per l'autostrada A19 in direzione Catania. Sul colpo, che ha fruttato un bottino di circa 600 euro, indaga la polizia che ha raccolto la denuncia della vittima prima di avviare una serie di accertamenti per risalire all'identità dei responsabili.

Secondo una prima ricostruzione i due rapinatori sarebbero arrivati a bordo di uno scooter di colore scuro. Sarebbero scesi dal mezzo per poi dirigersi verso l'addetto al rifornimento e chiarire subito le loro cattive intenzioni. Il lavoratore sarebbe stato quindi minacciato e costretto a consegnare sia i contanti che aveva in tasca che quelli lasciati nella cassa. Preso il malloppo sarebbero fuggiti in direzione di via Giafar facendo perdere le proprie tracce.

La vittima dell'assalto ha chiamato il 112 segnalando quanto appena successo e, dopo un primo intervento delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale, è stato invitato a sporgere denuncia e a fornire una descrizione dei rapinatori. Gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese dale telecamere di videosorveglianza del distributore e da altri apparecchi installati in zona che potrebbero aver inquadrato qualche dettaglio utile per le indagini.

Sempre la polizia indaga su uno spettacolare tentato furto avvenuto nella notte tra sabato e domenica ad Altarello. Due uomini hanno fatto saltare in aria il bancomat dell'agenzia postale di via Pergusa, forse con l'utilizzo di una bombola piena di gas, nella speranza che l'esplosione gli consentisse di arrivare alla cassetta dentro cui sono custoditi i contanti. La deflagrazione però ha avuto l'unico effetto di distruggere lo sportello, costringendoli a fuggire a mani vuote.