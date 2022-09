Assalto in via Simone Gulì, rapinato un corriere che trasportava sigarette

Gli sono bastati pochi minuti per minacciare un autotrasportatore e rubare alcune scatole piene di sigarette. Una rapina è stata messa a segno nei giorni scorsi in via Simone Gulì, a pochi passi dallo stabilimento dei cantieri navali. Ad entrare in azione sono stati due uomini, incappucciati e forse armati, che hanno bloccato un corriere e sono fuggiti con alcuni colli del valore complessivo di alcune migliaia di euro.

Dopo l’assalto, stando a quanto riferito dalla vittima alle forze dell’ordine, i due rapinatori avrebbero caricato la merce a bordo di un’auto e sarebbero fuggiti in direzione Addaura. A quel punto il corriere sarebbe riuscito a contattare il 112 per segnalare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e il personale della Scientifica che ha eseguito i rilievi per risalire all’identità dei responsabili.

A inizio agosto si era verificato un episodio simile nella stessa zona, più precisamente in via Roggero Loria, una stradina che si trova tra via dei Cantieri e via Don Orione. Anche in quell’occasione due uomini incappucciati erano entrati in azione prendendo di mira un corriere, lo avrebbero costretto ad aprire il vano merci per poi arraffare scatole di sigarette per un totale di circa 5 mila euro.