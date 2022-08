Assalto a un furgone carico di sigarette, uomini incappucciati rapinano corriere

Le sigarette tornano nel mirino dei rapinatori. Due uomini incappucciati sono entrati in azione questa mattina in via Roggero Loria, una stradina che si trova tra via dei Cantieri e via Don Orione. Secondo quanto ricostruito avrebbero preso di mira un corriere durante un giro di consegne fra le rivendite e le tabaccherie della città, lo avrebbero minacciato per poi costringerlo ad aprire il vano posteriore e consentire loro di svuotarlo parzialmente dalla merce. Valore del bottino: circa 5 mila euro.

Il colpo è durato una manciata di minuti. I rapinatori, che avevano indossato delle calze da donna per nascondere il volto, avrebbero naturalizzato il corriere e avrebbero preso 3-4 colli pieni di stecche di sigarette e sarebbe scappati portando via le scatole con un carrellino. Arraffato il bottino i due rapinatori hanno liberato il corriere e sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, della Scientifica e del commissariato Libertà che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.