Rap revoca incarico da 20 mila euro a un tecnico esterno, ma nel 2024 prevede mezzo milione di consulenze

Il Consiglio d'amministrazione della Rap, presieduto da Giuseppe Todaro, ha revocato l'incarico all'ingegnere Giovanni Perrillo, consulente esterno per la gestione del polo impiantistico di Bellolampo. A Perrillo, ingaggiato a maggio dell'anno scorso con un compenso semestrale di 20 mila euro, era stato affidato anche l'incarico di presidente della commissione per la verifica di conformità-collaudi dei servizi e lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di Trattamento meccanico e biologico (Tmb).

La revoca decisa dai vertici della Rap è arrivata dopo il via libera dell'amministrazione comunale all'assunzione di due dirigenti tecnici selezionati con il concorso avviato nel 2021. E' quanto si legge nella delibera del Cda che, "nell'ottica del risanamento aziendale", sta lavorando per "operare una significativa riduzione dei costi". Nel budget 2024 però la Rap, come ha rilevato l'ufficio tecnico amministrativo per le società partecipate del Comune, ha previsto per il 2024 una spesa totale pari a 470.928 euro: una cifra superiore al tetto massimo del 2021, pari a 208.860,18 euro che, in base alle misure contenute nel piano di riequilibrio, dovrebbe essere ridotto del 10%. Tanto che il dirigente della direzione generale Roberto Giacomo Pulizzi ha scritto alla Rap per sapere se "la misura del piano di riequilibrio può essere puntualmente rispettata".

Sul tema è intervenuto anche il consigliere Antonino Randazzo (M5S): "La Rap proceda ad assumere nuovi dirigenti e a valorizzare le proprie risorse interne anziché ricorrere continuamente ad incarichi esterni. Quello dell’ingegnere Perrillo non è stato l'unico affidamento all'esterno della Rap, che addirittura nel 2024 prevede quasi 500 mila euro per incarichi professionali. Il che andrebbe contro il limite stabilito dal Comune".