Cassonetti stracolmi e rifiuti in strada, la Rap prova a recuperare l'arretrato che si è accumulato dopo Natale

Dopo Natale e Santo Stefano la città si ritrova con cassonetti stracolmi e immondizia per strada. Gli sforzi della Rap - che ha garantito la raccolta dei rifiuti al 50% in tutte le aree operative, come previsto dal contratto di servizio - in alcuni casi "sono stati purtroppo vanificati dagli abbandoni e dal mancato rispetto delle regole sul conferimento nei cassonetti". Lo scrive in una nota l'ex municipalizzata, sottolineando che ci sono stati dei "rallentamenti nello svuotamento dei contenitori".

Le critiche maggiori sono nella parte est della città, dove già da questa mattina sono in corso i recuperi. Dopo Bonagia, le squadre della Rap cercheranno di smaltire l'immondizia che si è accumulata in zona Oreto Nuova, in via Belmonte Chiavelli e alla Zisa. "A seguire - prosegue la Rap - s'interverrà a Falsomiele, allo Sperone, in una parte del Villaggio Santa Rosalia; in turno notturno si passerà alla Noce, via Pitrè, via Perpignano, zona Stazione Centrale, zona Oreto Vecchia e nel quartiere Montepellegrino ".