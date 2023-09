Un sedicenne è stato ferito a coltellate al volto e a un braccio la notte scorsa in piazza Don Sturzo, alle spalle del Politeama. E' stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Civico.

E' stato il ragazzino a raccontare che intorno alle 3 sarebbe stato aggredito da alcuni giovani sconosciuti. Non è chiaro il motivo per cui il ragazzo è stato ferito. Sull'episodio indaga la polizia, che sta anche cercando di chiarire i contorni di una maxirissa avvenuta, sempre stanotte, in via Spinuzza e in cui sono rimaste ferite alcune persone.