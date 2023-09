Rimproverano un gruppo di ragazzini e vengono accerchiati e picchiati: marito e moglie in ospedale

Un banale rimprovero, una semplice richiesta di evitare di fare rumore e di disturbare: sarebbe bastato questo a una coppia per essere selvaggiamente aggredita da un gruppo di ragazzini, che ha fatto finire marito e moglie, di 63 e 50 anni, in ospedale, con ferite giudicate guaribili in 12 ed in 8 giorni.

L'aggressione, sulla quale indagano adesso i carabinieri, è avvenuta in via Emilio D'Angelo, una traversa di via Ernesto Basile. Secondo una prima ricostruzione, la coppia avrebbe richiamato il gruppo di ragazzi, disturbata dagli schiamazzi, e per questo - dopo uno scontro inizialmente solo verbale - sarebbe stata accerchiata e picchiata. Quando i militari sono arrivati sul posto, i ragazzini si erano già allontanati e si spera ora di poterli individuare grazie ad eventuali telecamere presenti nella zona.

Marito e moglie sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ambulanza all'ospedale Civico, dove i medici hanno riscontrato un trauma facciale e cranico e diverse contusione.