"Rifiuti bruciati e aria irrespirabile al Cep", chiusi due plessi della scuola: 150 bimbi a casa

Due plessi dell'istituto comprensivo Giuliana Saladino, al Cep, sono stati chiusi stamattina dal dirigente scolastico Giusto Catania. Una decisione arrivata dopo che stamattina il quartiere si è svegliato sotto una cappa di aria irrespirabile. Colpa probabilmente dell'ennesimo incendio appiccato ai contenitori di via Gaetano Zumbo. Di certo c'è che circa 150 bambini sono stati costretti a tornare a casa.

La disposizione riguarda i plessi Fuga e Calandrucci che ospitano alunni dalla prima alla terza elementare e alcune sezioni di scuola dell'infanzia. "Nella strada adiacente all'edificio scolastico - si legge nel provvedimento - è stata riscontrata la presenza di contenitori della raccolta differenziata completamente bruciati e attorno si evidenziano numerosi cumuli di immondizia e pneumatici inceneriti". Stamattina il personale scolastico ha dovuto fare ricorso all'uso di mascherine nell'attesa che i genitori arrivassero a scuola a riprendere i figli.

Il dirigente scolastico, in qualità di responsabile della salute pubblica degli alunni, ha "constatato l'impossibilità di svolgere regolare attività didattica in condizione di sicurezza" e ha inoltrato la disposizione al sindaco, alla Rap, ai vigili del fuoco e all'Asp. "Si invitano le autorità - scrive Catania - a comunicare all’istituzione scolastica se vi sono condizioni di sicurezza per riprendere, nella giornata di domani, le regolari attività didattiche".