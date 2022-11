Via della Giraffa

Impianto polivalente di Bonagia, ci sarà pure una pista di skateboard: ok della Giunta al progetto esecutivo

La riqualificazione dell'area - fra via della Giraffa, via dell’Antilope e via Guido Rossa - sarà finanziata con 699 mila euro provenienti dal bando Sport e Periferie. Orlando: "Così rafforziamo il tessuto sociale". L'ex assessore Petralia: "Progettazione interamente programmata e realizzata durante la precedente sindacatura"