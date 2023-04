Professore Unipa nel comitato per la riforma delle agenzie di stampa

Il professor Lorenzo Saltari, ordinario di istituzioni di diritto pubblico del dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Palermo, è stato nominato dal Governo membro del Comitato per la riforma delle agenzie di stampa.

Al comitato, istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, spetta il compito di fornire elementi per la revisione del regime di attribuzione dei contratti alle agenzie di stampa per il rafforzamento del pluralismo e della qualità dell'informazione primaria.