Intelligenza artificiale nei robot, università di Manchester chiama prof palermitano

Antonio Chella, direttore del RoboticsLab del dipartimento di Ingegneria di Unipa è stato nominato “Honorary Professor in Machine Learning and Optimization” nella Scuola di Computer Science dell'ateneo inglese

Il professore Antonio Chella, direttore del RoboticsLab del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo è stato nominato “Honorary Professor in Machine Learning and Optimization” nella Scuola di Computer Science della University of Manchester, per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2024.

Il riconoscimento nasce dalla costante collaborazione nell’ambito della ricerca sullo studio della coscienza artificiale nei robot umanoidi del professore Chella con il Cognitive Robotics Lab (CoRoLab) dell’Università di Manchester, sostenuta anche grazie al Programma CoRI (Commissione Relazioni Internazionali), e rappresenta un importante contributo all’internazionalizzazione per l’Ateneo di Palermo.

Secondo le classifiche internazionali la University of Manchester è tra le 60 migliori università al mondo ed è strettamente legata alla figura di Alain Turing, padre della moderna informatica che vi trascorse gli ultimi anni della sua vita.