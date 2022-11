Piscina comunale, sopralluogo della commissione Sport: "E' in pessime condizioni"

"La piscina è in pessime condizioni". E' quello che emerge dopo il sopralluogo alla piscina comunale di viale del Fante effettuato questa mattina dalla commissione consiliare Sport del Comune alla presenza dell’assessore Sabrina Figuccia, del responsabile dell’impianto, Sergio Sparacio, e di alcuni rappresentanti delle società sportive di nuoto cittadine.

"Insieme all'assessore Figuccia e ai consiglieri Viviana Raja, Valentina Chinnici, Natale Puma, Giuseppe Miceli - dichiara il presidente della Commissione, Salvo Alotta - nei giorni scorsi, abbiamo ascoltato i rappresentanti delle società sportive interessate, preoccupati per le condizioni in cui versa l'impianto, e i tecnici della società Amg, incaricati della manutenzione della struttura, per quel che concerne l'illuminazione e il sistema di riscaldamento. La piscina è in pessime condizioni. Ma bisognerà attendere fino alla realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria, che potrà essere messo in atto grazie al finanziamento di circa 11 milioni di euro del Pnrr. Nel frattempo - conclude Alotta - stiamo lavorando per accelerare l'utilizzo di 150 mila euro del prelevamento del Fondo di riserva, destinati ai lavori di manutenzione straordinaria, e di affidare a privati la manutenzione ordinaria della piscina e degli altri impianti sportivi, almeno per il tempo che ci separa dal macro intervento del Pnrr".

Secondo il consigliere Natale Puma "rilanciare la piscina è una necessità per la nuova Amministrazione, per dare certezza e serenità alla società sportive e futuro allo sport palermitano. Inoltre, è funzionale allo sviluppo economico della città. Il turismo sportivo può essere volano per l'economia cittadina e provinciale".