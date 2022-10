Legionella in piscina comunale, l'assessore: "Lavori senza sosta per la riapertura"

Non si conosce ancora la data certa della riapertura al pubblico della piscina comunale, chiusa la scorsa settimana dopo che sono state riscontrate tracce di legionella nell'acqua, ma da Palazzo delle Aquile assicurano che "continuano senza sosta i lavori" per restituire l'impianto ad atleti e sportivi.

A fare il punto è l'assessore allo Sport, Sabrina Figuccia: "Ieri sono stati ultimati gli interventi di sanificazione degli impianti idrici della piscina, mentre oggi si sta provvedendo al risciacquo delle condutture e quindi al successivo campionamento dell'acqua in vari punti dell'impianto di viale del Fante per verificare la piena efficacia dell'intervento".

Altre opere sono previste nei prossimi giorni. "Domani, mercoledì 6 ottobre - continua l'assessore - termineranno i lavori di riparazione della vasca di compenso della piscina scoperta e si potrà quindi procedere ad avviare le procedure di rimessa in funzione della stessa in attesa della riapertura al pubblico. Intanto, si sta già provvedendo allo svuotamento della vasca e alla successiva pulizia della stessa".

L'atttuale chiusura della struttura di viale del Fante è la seconda che arriva quest'anno per lo stesso motivo. Già a gennaio la legionella fu trovata nella piscina in quel caso c'è voluto un mese per riaprire l’impianto.