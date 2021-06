Paura in centro, camper esplode in piazza Marina

I residenti e chi si trovava nella zona hanno sentito due forti esplosioni e poi visto le fiamme. Sembra che la deflagrazione sia stata causata da una bombola. Non ci sono feriti

I boati, le fiamme, la paura. Momenti di tensione ieri sera: un camper è andato distrutto in un'esplosione avvenuta in piazza Marina. E' successo sopra la scalinata di salita Intendenza. I residenti e chi si trovava nella zona hanno sentito due forti esplosioni e poi visto le fiamme. Sembra che la deflagrazione sia stata causata da una bombola. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Il mezzo è andato distrutto. Anche un altro camper che si trovava vicino, e con all'interno un uomo, è stato danneggiato. Tutti e due i mezzi erano parcheggiati lì da tempo. Non ci sono feriti.