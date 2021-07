Inizia l'attività pastorale della stazione missionaria di Piano Zucchi

Con la celebrazione eucaristica di domenica 4 luglio il vescovo di Cefalù, Giuseppe Marciante, darà avvio all'attività pastorale della stazione missionaria “Paolo, Aquila e Priscilla” di Piano Zucchi, affidata alla cura pastorale del presbitero Paolo Cassaniti e dell'équipe del Servizio Pastorale della Famiglia.

"La piccola chiesa immersa nel cuore del Parco della Madonie diventerà un luogo di ascolto, incontro e preghiera, dove ogni famiglia potrà trovare pascoli fecondi per la crescita personale e di coppia", si legge in una nota. "Nell’attuazione di uno dei carismi più belli della Chiesa, quello della complementarietà tra ordine e matrimonio – spiegano Toti e Rita, responsabili della Pastorale Famiglia -, il territorio madonita disporrà di un luogo, dedicato alle famiglie, in cui potranno sostare e trovare ristoro nel corpo e nello spirito, fare provviste formative e pastorali per l’evangelizzazione e riprendere, con rinnovato impegno missionario, il viaggio verso la propria comunità domestica e parrocchiale”.

"Il progetto - prosegue la nota - nasce da un’intuizione del vescovo Giuseppe Marciante, nel segno del cammino sinodale intrapreso e dà concretezza al rinnovato dialogo auspicato anche da Papa Francesco “tra pastori e laici”, che si traduce in “cooperazione, condivisione di responsabilità, capacità di discernimento e disponibilità a farsi prossimi alle famiglie. La Stazione Missionaria è un luogo in cui sostare, ma non risiedere; l’ambiente in cui trovare ristoro nel corpo e nello spirito; fare provviste formative e pastorali per l’evangelizzazione e riprendere, con rinnovato impegno missionario, il viaggio verso la propria comunità domestica e parrocchiale".