Sicurezza, pattuglie di carabinieri e gendarmeria francese nelle vie della città più frequentate dai turisti

Pattuglie congiunte tra carabinieri e gendarmeria francese per le vie di Palermo e di altre città turistiche italiane come Roma, Milano, Napoli, Firenze e Venezia. L'iniziativa, che rientra nell'ambito della cooperazione fra le forze di polizia europee, andrà avanti per tutto il mese di agosto. Dopo la gendarmeria francese sarà la guardia nazionale repubblicana portoghese a fornire supporto ai militari dell'Arma nelle vie della città più affollate di turisti.

L'obiettivo, si legge in una nota dei carabinieri, "è facilitare i contatti tra i turisti stranieri e le autorità di polizia locali nonché, in caso di necessità, con le autorità diplomatiche e consolari".

"La cooperazione fra forze di polizia europee costituisce, in quest’ambito, un importante strumento per il reciproco scambio di conoscenze, utili a gestire la rilevante presenza di turisti stranieri e, soprattutto, a perfezionare la risposta alle loro esigenze, garantendo anche l’assistenza linguistica necessaria per rendere più immediato il rapporto con le istituzioni", concludono i carabinieri.