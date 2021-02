Il panificio bagherese di Isidoro Galioto in finale al concorso "Divina Colomba"

"L’amministrazione comunale si congratula con Isidoro Galioto proprietario dell’panificio omonimo di via Antonio Fogazzaro". Inizia così una nota diramata dal Comune di Bagheria. Il panificio ha partecipato al concorso "Divina Colomba" organizzato da Goloasi.it, nato per premiare la miglior colomba artigianale d'Italia e si è qualificato tra le prime venti colombe d’Italia, con il suo prodotto tradizionale a lievitazione naturale con scorza d’arancia di produzione propria senza conservanti e con il rispetto del disciplinare di legge.

La finale si svolgerà il primo marzo in diretta Facebook sul sito ufficiale di Divina colomba. "L’amministrazione comunale - conclude la nota - si congratula per il risultato raggiu to e invia un grande augurio al panificio bagherese per la finale".