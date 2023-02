Il Palazzo delle Poste aderisce a "M'illumino di meno"

Lo storico e monumentale Palazzo delle Poste di Palermo in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, in calendario oggi, spegnerà o abbasserà le luci dell’edificio. La sede di via Roma parteciperà, insieme ad altri 13 edifici aziendali del territorio nazionale, all’iniziativa “M’illumino di meno” arrivata alla diciannovesima edizione. L’idea è quella di incoraggiare una gestione energetica più responsabile, invitando a spegnere le luci non indispensabili e contribuendo così alla riduzione dei consumi e al risparmio energetico.

"L’impegno per l’ambiente - si legge in una nota - è uno dei “pilastri” della strategia di sostenibilità di Poste Italiane, impegnata a promuovere e perseguire gli obiettivi tracciati annualmente nel bilancio integrato e a sostenere iniziative concrete. “M’illumino di meno” è il primo di una serie di appuntamenti a tema “green”, il 20 marzo segnerà infatti l’inizio del mese verde mentre il 25 sarà la volta dell’Ora della Terra".