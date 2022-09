Pagliarelli, nasconde cellulare nelle parti intime per consegnarlo al convivente detenuto: arrestata

Nasconde cellulare nelle parti intime per tentare di consegnarlo al convivente detenuto al Pagliarelli ma viene scoperta e arrestata. Protagonista dell'episodio è la compagna di uomo di origini catanesi recluso nel carcere palermitano (J.D. le sue iniziali). La donna - secondo quanto ricostruito dalla polizia penitenziaria - sarebbe entrata al Pagliarelli per chiedere il permesso ai colloqui, in compagnia del figlio di sei mesi.

"Ha superato senza problemi i controlli del blocco - dicono dalla polizia penitenziaria - e il personale l'ha accompagnata, come sempre avviene, verso la saletta dei colloqui. Ma prima di accedere la donna ha chiesto di recarsi in bagno. Quindi è entrata nella sala colloqui ma lì è scattato l’allarme in quanto il personale addetto alla vigilanza colloqui, insospettito dall’atteggiamento, ha notato che la donna stava passando al convivente un involucro che prelevava dai pantaloncini del figlioletto.

A quel punto è intervenuto il personale di polizia penitenziaria che ha trovato addosso al detenuto il telefonino avvolto all’interno della carta carbone in modo da schermarlo al controllo degli apparecchi magnetici in dotazione. "Si ipotizza che la donna avesse nascosto nelle parti intime il cellulare - spiegano dagli uffici di polizia - ecco perché la richiesta di andare in bagno prima di accedere all’interno della sala colloqui". Una richiesta che ha insospettito il personale coordinato dal dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo.

La donna è stata arrestata in relazione al nuovo reato previsto per chi favorisce o entra in carcere apparecchi telefonici. Il detenuto catanese è già recidivo in quanto già in passato e in altri istituti si è reso protagonista di questi reati. Il micro cellulare che sarebbe servito per comunicare con l'esterno, e non solo, è stato posto sotto sequestro.